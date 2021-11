Quiboloy isusuko ni Digong sa Amerika

Kusang isusuko sa mga awtoridad sa Amerika at hindi umano kailanman itatago ng pamahalaan ang spiritual adviser ni Pangulong Rodrigo Duterte at founder ng Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name na si Pastor Apollo Quiboloy kaugnay sa kinakaharap niyang mga kaso sa sex trafficking.

Sinabi ni acting presidential spokesman at Cabinet Secretary Karlo Nograles na isang abogado ang pangulo at hindi ito lalabag sa batas.

“Bilang isang abogado, dating piskal at nga¬yon ay pangulo ng bansa, ipatutupad ni Presidente Duterte ang mga batas at kasama rito ang posibleng extradition ni Pastor Quiboloy,” paliwanag ni Nograles.

Bilang spiritual adviser at malapit sa presidente, idiniin ni Nograles na natural lang din na bigyan ng pangulo ng moral support si Pastor Quiboloy lalo pa at pulos akusasyon at hindi pa napatutunayan ng korte ang mga paratang sa nagpakilalang “Appointed Son of God. (Mia Billones)