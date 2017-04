By Abante Online Reportorial

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Labing-isang katao ang lubhang nasugatan sa nangyaring pagsabog Biyernes ng gabi sa isang bangketa sa Quezon Boulevard, malapit sa Quiapo Church sa lungsod ng Maynila.

Nangyari ang pasabog alas-10:50 ng gabi sa isang peryahan sa Quezon Boulevard na sakop ng Barangay 391 sa Quiapo.

Ayon kay NCRPO chief Oscar Albayalde, 11 katao ang sugatang naireport kay Manila Police District (MPD) Director PSupt. Joel Coronel.

Ayon pa sa report, isa sa mga biktima ng pagsabog ay naputulan ng binti.

Sa paunang imbestigasyon, posibleng away umano sa sugal ang dahilan ng pagpapasabog.

Dalawang lalaki umano na sakay ng motorsiklo ang nakitang naghagis ng isang plastic sa lugar bago ang pagsabog.

Sa ulat ng rumespondeng Philippine Red Cross, dinala ang mga sugatang biktima sa Jose Reyes General Hospital, PGH, Hospital ng Sampaloc at Mary Child Hospital.

Isa umanong home-made na pipe bomb ang pinasabog sa blast site.

Paglilinaw ni Albayalde, walang kinalaman sa terorismo o panggugulo sa ASEAN Summit ang nangyaring Quiapo blast.

“Wala ito. With all indications, wala. Ito ay isang home-made na pipe bomb… at napakaliit na pipe bomb,” paglilinaw ni Albayalde.

Sa pagbisita naman sa blast site ni PNP Chief Dir. Gen. Bato Dela Rosa, sinabi nitong isolated case lamang ang insidente at wala umanong dapat ikabahala ang publiko.





Idinagdag pa ng hepe na gang war ito at hindi isang terror attack dahil may nangyaring sagupaan umano ng dalawang grupo, dalawang araw bago mangyari ang pagpapasabog.