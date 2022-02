Quezon Memorial Shrine ni-level up

Idineklara na ng National Museum of the Philippines ang Quezon Memorial Shrine sa Quezon City bilang isa sa mga National Cultural Treasures sa bansa, na pinakamataas na government distinction na maipagkakaloob sa isang cultural property.

Labis namang ipinagpapasalamat ni Quezon City Mayor Joy Belmonte ang naturang malaking karangalan para sa lungsod.

“Maraming salamat sa National Museum of the Philippines sa pangunguna ni Director-General Jeremy Barns. Malaking karangalan ang natatanging pagkilala na ito na sumasalamin din sa makulay na kasaysayan at kultura ng Lungsod Quezon,” ayon kay Belmonte.

Alinsunod sa Republic Act 10066 o ang National Cultural Heritage Act of 2009, inilalarawan ang National Cultural Treasure bilang “a unique cultural property found locally, possessing outstanding historical, cultural, artistic and/or scientific value which is highly significant and important to the country and nation.”

Ang Quezon Memorial, na idinisenyo ni Arch. Federico Ilustre ng Bureau of Public Works (ngayon ay Department of Public Works and Highways), ay isang equilateral triangular shrine na dedicated para kay yumaong President Manuel Luis M. Quezon.

Mayroon itong museum at nagsisilbing mausoleum ng dating pangulo at ng kanyang maybahay na si Aurora. Sa pamamagitan ng Museum Declaration No. 29-2020, ang memorial ay pormal nang nakumpirma bilang isa sa mga cultural treasure ng bansa.

Bago naman tuluyang naideklara bilang National Cultural Treasure, ang Quezon Memorial ay sumailalim muna sa ilang deliberasyon ng mga panel of expert mula sa National Museum.

Ang dambana, na ikinukonsidera bilang ‘most significant landmark’ ng Quezon City, ay mayroong 66 meter pylons, dahil 66 taong gulang si Quezon nang siya ay pumanaw.

Kinakatawan nito ang tatlong malalaking pulo ng bansa o ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga eskultura ng Italian artist na si Francesco Riccardo Monti, ang mga art deco na estatwa ng tatlong anghel na may hawak na sampaguita funerary wreath, ay inilagay din sa itaas ng pylon. (Dolly Cabreza)