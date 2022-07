Quezada, Pilipinas sisilatin Australia

Mga laro ngayong Lunes (Rizal Memorial Stadium)

4 pm – Singapore vs Malaysia

7 pm – Philippines vs Australia

(Biñan City Football Stadium)

7 pm – Indonesia vs Thailand

SISIMULAN ni Quinley Quezada at ng national women’s soccer team ang kampanya sa pagbubukas ng 12th Asean Football Federation (AFF) Women’s Championship sa Rizal Memorial Football Stadium sa Malate, Maynila at sa dalawa pang lugar sa Cavite at Laguna ngayong Lunes.

Makakasagupa ng Filipinas sa group stage sa alas-7:00 ng gabi ang planong gulntanging 12th-rank Australia sa torneo na magbabalik sa bansa sa matapos ang mahigit dalawang taong pagkawala dahil sa COVID-19.

Pamumunuan ni Quezada na hindi lang nakapagtala ng 16 international goals, kundi 30 para sa Pilipinas at sementuhan ang sarii bilang No. 1 PH Women’s National Team scoring queen, ang laban ng bansa sa unang pagkataong pag-host ito sa may 18 taon ng paligsahan.

Nasa landas din ng Pinay booters ang 43rd-rank Thailand, 85th-rank Malaysia, 95th-rank Indonesia at ang 132nd-rank Singapore.

Ito ay isang engrandeng homecoming para sa World Cup-bound PH 11, na bronze medalists sa Vietnam 31st Southeast Asian Games noong Mayo, at sa wakas ay may pagkakataon nang makapaglaro sa harap ng hometown fans laban sa event top seed Down Under sa pagsisimula ng aksiyon sa Group A.

Huling ginanap noong 2019 sa Chonburi, Thailand ang torneo na napanalunan ng Vietnam sa pag-ungos sa Thais sa finals, 1-0.

Pumang-apat na puwesto ang Nationals sa 2019 AFF nang matalo kontra Myanmar 0-3. (Lito Oredo)