Queen Elizabeth II ‘lumayas’ sa Buckingham Palace

Alsa-balutan na si Queen Elizabeth II sa Buckingham Palace matapos ang ilang dekadang paninirahan dito.

Ayon sa report ng ‘The Sunday Times’, hindi na babalik ang reyna ng United Kingdom sa naturang palasyo, at mananatili na sa Windsor Castle.

Noong magsimula ang COVID-19 pandemic, nanatili na sa Windsor Castle si Queen Elizabeth II, ngunit mananatili pa ring Buckingham Palace ang central base ng monarkiya sa UK.

Sa Windsor Castle tumira sina Queen Elizabeth II at Prince Philip, hanggang sa masawi ang prinsipe noong April 2021 sa edad na 99.

“Windsor is the place she loves,” ayon kay Berkshire Hugo Vickers, kilalang malapit sa reyna.

“She has her memories with Prince Philip there, she has her ponies there and family nearby. It makes sense,” aniya pa.