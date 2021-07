Queen Elizabeth hanga sa mga Pilipinong nurse

Ipinarating ni Queen Elizabeth II ang kanyang lubos na pasasalamat sa ambag ng mga Filipino nurse sa National Health Service ng United Kingdom (UK), lalo na sa pagtugon sa COVID-19 pandemic.

Ani Queen Elizabeth, masuwerte silang nagkaroon ng maraming nars mula sa Pilipinas.

“Our ties of friendship and affection are as important today as 75 years ago. We are fortunate to have many nurses from the Philippines in the National Health Service,” mensahe ni Queen Elizabeth na ipinadala kay Pangulong Rodrigo Duterte at idinaan sa pamamagitan ng British Embassy sa Maynila.

“They bring exceptional care and comfort to their patients. I wanted to express my sincerest gratitude for their work, especially in response to the coronavirus,” dagdag niya.

Sa gitna ito ng pagdiriwang ng ika-75 anibersaryo ng diplomatic relations sa pagitan ng UK at Pilipinas.

Hindi ito ang unang beses na kinilala ng Reyna at Royal British family ang ambag ng mga Filipino nurse at health care worker sa kapakanan ng kanilang lipunan.

Noong January 2, ginawaran pa ni Queen Elizabeth ng British Empire Medal si Filipino nurse Charito Romano habang pinagmalaki naman ni Prince Charles noong nakaraang buwan ang mga Filipino healthcare worker sa UK at tinawag itong “wonderfully selfless people”. (Issa Santiago)