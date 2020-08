Quarantine violator sa Cebu P5K multa, 30 araw kulong

Papatawan ng multa ang mga residente sa Cebu City na lalabag sa quarantine protocol simula sa Agosto 16.

Alinsunod ito sa ipinasang ordinansa ng City Council noong Hunyo 26 hinggil sa implementasyon ng general/enhanced community quarantine sa lungsod habang mayroong public health crisis. Gayunman, noong Hulyo 31 lamang ito nailabas sa general circulation.

“It was stuck at the secretariat that is why it was implemented late. However, starting this August 16, 2020, the violators will be penalized during the quarantine,” ayon kay Councilor David Tumulak, na primary author ng ordinansa.

Kabilang sa mga paglabag ang hindi pagsusuot ng mask sa pampublikong lugar, paglabas sa bahay nang walang quarantine pass o awtorisasyon, public gathering na higit sa pinapayagang bilang ng tao, pagbalewala sa social distancing, at hindi pagsunod ng mga may-ari ng establisimyento sa pinatupad na guidline.

Ang mga guideline na ito ay depende sa quarantine status ng lungsod. Kung lalabag ay may multa ang mga ito na P1,500 o pagkakulong ng 30 araw para sa first offense. Sa ikalawang paglabag ay P3,000 at 30 araw na kulong. At sa ikatlong paglabag ay multang P5,000 at pagkakulong ng 30 araw.

Maaari namang tanggalan ng permit to operate ang mga establisimyento na hindi susunod sa protocol. (Prince Golez)