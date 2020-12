Quarantine status sa Enero, ilalatag na ng IATF

Magpupulong sa Lunes, December 28, ang mga miyembro ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases para pag-usapan ang bagong quarantine classification sa bansa pagpasok ng 2021.

Ayon kay Health Undersecretary Ma. Rosario Vergeire, nakadepende ang bagong quarantine status sa takbo ng COVID-19 case kada araw at pati na rin ang kapasidad ng mga healthcare facility sa bansa.

“Sa 28 po magkakaroon na po ng IATF meeting, magkakaroon na po ng discussions with our IATF members as well as other members,” ani Vergeire sa Laging Handa press briefing.

Pinapangambahan ng OCTA Research na posibleng pumalo sa 4,000 ang COVID-19 case kada araw sa bansa dahil sa nagdaang holiday season.

Sa buwan ng Disyembre ay nasa general community quarantine (GCQ) ang Metro Manila, Batangas, Iloilo City at ilan pang lugar, habang ang iba ay nasa ilalim ng maluwag na modified GCQ. (RP)