Quarantine status sa Disyembre iaanunsyo sa Nov. 30

Sa November 30 pa malalaman ng publiko kung may pagbabago sa umiiral na community quarantine status sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na magpupulong ang Inter-Agency Task Force (IATF) para isapinal ang magiging rekomendasyon sa Pangulo.

May nakikita naman aniya na pagbaba sa mga naitatalang kaso ng COVID-19 batay sa mga datos at umaasa ang IATF na magtutuloy-tuloy ang pagbaba ng mga tinatamaan ng coronavirus.

“Pag-uusapan po ngayon ang datos sa IATF this week,” ani Roque.

Bagama’t holiday sa Lunes ay kailangan aniyang pumasok sila dahil inaasahang iaanunsiyo ni Pangulong Rodrigo Duterte kung mananatili o mababago ang quarantine status sa bansa.

“I was told na magkakaroon ng Talk to the People po ang Presidente sa a-trenta ng Nobyembre which is a holiday. So doon po ia-announce ni Pangulo ang change in classifications kung mayroon po,” dagdag ni Roque.

Kasalukuyang umiiral sa Metro Manila ang general community quarantine na magtatapos sa katapusan ng buwan.

Sinabi naman ni National Task Force for COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., na nagkasundo ang mga Metro Manila mayor at iba pang alkalde sa ibang lugar na kung magdedeklara ng modified general community quarantine, maaaring ipatupad na lang ito pagkatapos ng holiday season. (Aileen Taliping)