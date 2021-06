Quarantine sa mga bakunadong turista aalisin – Sec Berna

Positibo ang Department of Tourism (DOT) na sa susunod na mga buwan ay hindi na oobligahing mag-quarantine ang mga turistang fully vaccinated na laban sa coronavirus di­sease.

“Inaasahan namin na marahil sa hinaharap, sa loob ng ilang buwan, we could push for what Phuket is doing. Let’s say that if the tourist destination is vaccinated or the people they’re going to be in touch with, we hope that they will also accept fully vaccinated with no quarantine,” aniya sa isinagawang virtual press briefing tungkol sa turismo ng Bohol kahapon.

Matatandaang pinayagan na ang leisure trip kahit anong edad sa mga magmumula sa Metro Manila, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan patungo sa mga lugar na nasa gene­ral community quarantine (GCQ) at modified GCQ.

Nakadepende ang mga ipinatutupad na paghihigpit sa mga local government ng pupuntahang lugar, na karamihan ay nanghihingi pa rin ng negative result ng swab test bago papasukin ang turista. (Issa Santiago)