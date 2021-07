Quarantine restriction sa Agosto plantsado na

Mayroon ng rekomendasyon ang Inter-Agency Task Force (IATF) para sa bagong quarantine classifications sa buwan ng Agosto.

Tugon ito ng Palasyo sa mungkahi ng OCTA Research na ilagay sa two-weeks circuit breaker lockdown ang Metro Manila dahil sa tumataas na namang kaso ng COVID-19.

Sinabi ni Secretary to the Cabinet at IATF Vice-Chairman Karlo Nograles na pinag-aaralan ng IATF at mga eksperto ang mga numero ng COVID cases sa bansa bago gumawa ng naaayong desisyon.

“Lahat ng mga numero tinitingnan natin, at in fact noong Martes nag-meeting ang IATF at may mga recommendation tayo ng community qua­rantine classifications sa iba’t ibang lugar dito sa ating bansa,” ani Nograles.

“‘Yong DILG ay nakikipag-ugnayan na sa LGUs, binibigyan na sila ng advance notice sa aming irerekomenda kay Pangulong Duterte para sa community quarantine classifications for August para mabigyan ng pagkakataong umapela,” dagdag ni Nograles.

Pero nilinaw ng kalihim na may kapangyarihan ang mga lokal na opisyal na magpatupad ng lockdown sa kanilang lugar kung inaakalang peligroso na sa ibang mamamayan ang kaso ng COVID-19 sa kanilang nasasakupan. (Aileen Taliping)