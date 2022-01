Quarantine pasaway na balikbayan hahatulan ng DOJ

Hindi palalampasin ng Malacañang ang balikbayan mula sa Amerika na hindi sumunod sa quarantine protocol pagdating sa bansa at sa halip ay nakipag-party imbes manatili sa quarantine hotel.

Sinabi ni acting Presidential Spokesman Karlo Nograles na hindi nila hahayaang gayahin ng iba si Gwyneth Chua, kaya iniimbestigahan na ito pati na ang Hotel Berjaya na nagsabing naka-quarantine ito subalit nakitang nakipag-party.

Kung kinakailangan aniyang sampahan ng kaso ang lumabag sa quantine protocols ay gagawin ito ng gobyerno dahil inilalagay sa panganib ang buhay ng ibang tao.

Iniimbestigahan na aniya si Chua ng mga awtoridad at bahala na ang Department of Justice (DOJ) na umaksiyon sa paglabag ng balikbayan sa quarantine protocols.

“So, we leave it up to the DOJ to file the necessary charges. After investigation is done by the PNP, after the investigation is done by our CIDG then we will leave it up to the DOJ to file the proper charges¬. But make no mistake. Anybody who violates, the law will catch up to you. So, don’t try it, huwag ninyong subukan, please,” wika ni Nograles.

Hindi rin aniya ligtas ang hotel na nag-quarantine sa umuwing balikbayan dahil hindi binantayan ang kanilang guest at sa halip ay pinanindigan pa na nasa kanilang hotel lamang ito. (Aileen Taliping)