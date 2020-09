Quarantine pasaway isumbong sa task force FB

Maaari na rin gawin online ang pagrereklamo para sa mga sumusuway sa quarantine protocol sa panahon ng pandemic.

Ito’y matapos ihayag ni Joint Task Force COVID Shield commander Lt. Gen. Guillermo Eleazar na gumawa sila ng Facebook account para mapabilis ang pagsusumbong sa mga lalabag sa protocol. Aniya, marami na umanong kumakalat sa social media na mga larawan at video ng pagpapasaway sa health protocol kabilang ang mga inuman, malalaking party, at maging pagsusugal sa pampubliong lugar.

“All they need to do is to send us the photos and videos and we will take care of the rest,” ayon kay Eleazar. Siniguro naman ni Eleazar na susunod sila sa Data Privacy Act at mananatiling protektado ang mga datos na ire-report sa kanila. Dagdag nito, “The PNP will not monitor private social media accounts because first, it is illegal and second, our local police stations do not have the capability to do it.” (RP)