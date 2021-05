Quarantine luwagan pa, babangon tayo

Hihilingin ng economic manager ni Pangulong Rodrigo Duterte na luwagan pa ang quarantine protocol para mabuksan pa ang ekonomiya at dahan-dahang makabangon na ang bansa mula sa epektong dulot ng COVID-19 pandemya.

“There’s some opening to relax quarantine restrictions but this is subject to the collective IATF decision when we do a cost-benefit analysis,” sabi ni Socio-economic Planning Secretary Karl Kendrick Chua kahapon.

Si Chua rin ang director general ng National Economic and Development Authority (NEDA).

Aniya, isa sa mga tinitingnan ng Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging-Infectious Diseases (IATF-MEID) ay ang average daily attack rate at ang critical care utilization.

Sa ngayon, wala pang 70% aniya sa mga hospital bed sa intensive care unit ang okupado dahil nagdagdag ng kapasidad sa mga ospital noong nakaraang taon.

Sabi ni Chua, mas mataas man ang daily attack rate ngayon, 95% naman dito ay mga mild at asymptomatic kaya’t maaring pag-aralan kung maaring luwagan pa ang mga quarantine restriction.

“We can reconsider if this can be adjusted but we will have a discussion in the IATF on this,” sabi ni Chua.

Paliwanag pa ni Chua, nang magdeklara ng modified enhanced community quarantine noong Agosto 2020, nasa 4,000 ang mga bagong kaso ng COVID-19 at niluwangan lamang ito nang bumaba na sa 2,000.

Sabi ni Chua, naibaba na ng 60% ang mga kaso ng COVID19 sa National Capital Region kaya’t may puwang na magluwang ng quarantine.

Palasyo positibo sa pagbangon

Kumpiyansa ang Malacañang na makakabawi ang Gross Domestic Product (GDP) ng bansa sa susunod na quarter ng taon.

Inihayag ito ni Presidential Spokesman Harry Roque kasunod ng inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority (PSA) kung saan mula sa -8.3% GDP noong 4th quarter ng 2020 ay naitala ang -4.2% GDP ngayong unang quarter ng 2021.

Sinabi ng kalihim na bagamat nananatiling negatibo ang GDP, mayroon naman aniyang bahagyang pagbabago at patuloy na umaakyat ito.

Ayon kay Roque, kaya pang habulin ang GDP para maging positibo sa susunod na mga buwan, kaya mahalagang pag-ingatan ang kalusugan para makapaghanapbuhay at mabuhay ang ekonomiya. (Eileen Mencias/Aileen Taliping/Prince Golez)