Quarantine Hotel pinataks balikbayan

HINAHANTING ngayon ng mga ahensiya ng pamahalan ang isang babaeng balikbayan na nag-viral sa social media na nakalagpas sa mandatory facility-based quarantine nang dumating ito sa bansa galing sa United States para dumalo sa isang social event sa Makati City.

Ayon sa Department of Health (DOH), sinisiyasat na nila ang ulat at nakuha na nila ang lokasyon ng mga ‘close contacts’ ng babae.

“All agencies involved are currently meeting and we will release information once complete. Rest assured contact tracing has commenced,” pahayag ni Dr. Beverly Lorraine Ho, director ng Disease Prevention and Control and Health Promotion Bureau sa isang panayam.

Inatasan ng DOH ang Bureau of Quarantine(BOQ), Department of Tourism (DOT),Department of Interior and Local Government(DILG) at Philippine National Police (PNP) na tiyaking mahuhuli,makakasuhan at mapaparusahan ang mga pasaway na biyahero.

Maging ang DOT ay nag-iimbestiga na sa insidente.

Hindi naman tinukoy ni Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat ang hotel pero sinilbihan na ito ng notice to explain (NTE).

“Failure to comply with the health and safety protocols of the DOT, the Department of Health (DOH), or the Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases (IATF-EID) may lead to criminal penalties of fines and/or imprisonment, and administrative penalties such as suspension or revocation of accreditation depending on the gravity of the offense,” dagdag nito.

Nauna rito, dumagsa ang mga mamahayag sa DOH upang humingi ng impormasyon tungkol sa post ng isang netizen nitong Miyerkoles na may isang babaeng pumuslit sa quarantine nang dumating ito sa bansa galing Amerika para dumalo sa party sa Makati City.

Sa post ng netizen, lumalabas na nagbayad ang babae sa isang quarantine facility pero hindi ito nag-quarantine. (Dolly Cabreza/Juliet de Loza-Cudia)