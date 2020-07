Quarantine facility sa QC, Navotas apaw na

Napuno na ang ang mga quarantine facilities na ginagamit sa Quezon City at Navotas dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID19.

Ayon sa ulat , puno na ang HOPE 1 at HOPE 2 na pinagkakanlungan sa mga taong may sintomas at may COVID 19.

Ang Hope 3 facility na para lamang sa mga nursing mothers at anak na nagpositibo at may sintomas ng virus ay may 14 pang bakanteng higaan, cribs, at iba pang baby essentials mula sa kabuuang 84 na kama.

Nabatid na pumalo kahapon sa 4,421 ang kumpirmadong nagpositibo sa COVID19 sa QC.

Kaugnay nito, inihayag ng lokal na pamahalaan ng Navotas na puno na ang mga isolation facilities na itinayo sa Navotas National High School at Navotas Polytechnic College.

Dahil dito dadalhin na ang mga bagong magpopositibo sa We Heal As One Centers sa World Trade Center at Philippine Arena.

Sa pinakahuling tala ng pamahalaang lungsod, umabot na sa 931 ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 matapos madagdagan ng 31 kahapon.(Juliet de Loza-Cudia))