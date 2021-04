QCPD may bagong director

Pormal nang naupo si P/BGen. Antonio Candido Yarra bilang bagong Quezon City Police District (QCPD) Director.

Pinalitan ni Yarra si P/BGen. General Danilo Pepino Macerin, na magreretiro sa Hunyo 2021.

Pinangunahan ni National Capital Region Police Office (NCRPO) Chief Police Major General Vicente Danao Jr, ang turn-over ceremony nitong Huwebes kung saan nagsilbing panauhing pandangal si Quezon City Mayor Joy Belmonte.

Bago maupo bilang QCPD director, nagsilbisi Yarra bilang Deputy Regional Director for Administration sa NCRPO.

Kabilang si Yarra sa Philippine Military Academy (PMA) Class of 1991, at natalaga sa iba-ibang posisyon.

“The public deserves no less than the best. Hence, I would like to emphasize that we, Police Officers, must know our job and perform it well,” mensahe ni Yarra. (Kiko Cueto)