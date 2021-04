QC pantry bukas sa lahat ng gutom

Isang concerned citizen ang naglagay ng bamboo kariton sa Maginhawa, Quezon City na naglalaman ng mga pagkain, vitamins, at face mask na libreng makukuha ng mga nangangailangang Pinoy.

Binahagi ni Facebook user AP Non ang kanyang ‘Maginhawa Community Pantry’ na naglalayong maging pantawid-gutom ng ilang residente ng Krus na Ligas, UP Village, San Vicente, Teacher’s Village, Sikatuna, Bliss, at iba pang malapit sa nasabing kalye.

Makikita ang larawan ng pantry, na naglalaman ng bigas, gulay, gatas, vitamins, kape, face mask, delata, sabon, soup, pang-spaghetti, at pang-sopas.

Ito naman ang mababasa sa karatula malapit sa pantry:

“Magbigay ayon sa kakayahan. Kumuha batay sa pangangailangan.”

Banggit ni Non, bukas ang pantry para sa mga gustong kumuha at maglagay doon mula alas-6 ng umaga hanggang alas-6 ng gabi.

Hiniling niya ring huwag sanang kunin ang kanyang kariton dahil gagamitin pa niya iyon sa bahay at upang makapag-iwan ng goods ang ibang mamamayan.

“‘Wag mahiyang kumuha, andun lang po iyun. May hand sanitizer din para sa mga kukuha at mag-iiwan,” ayon kay Non.

“Kung kayo ay nasa neighborhood, pwede din kayo mag-iwan sa community pantry ng groceries, andun lang iyon from 6AM-6PM. Kung sakaling malayo ka naman pwede ka magsimula ng community pantry sa inyong lugar. Salamat!”

“‘Di nito masasagot ang root cause ng kagutuman pero okay na din na pantawid gutom sa mga nangangailangan. Mahirap magtrabaho, mag-aral at lumaban habang kumakalam ang tiyan,” banggit pa niya, kalakip ang hashtag na #SocialSolidarityPhysicalDistancing.

Umabot na sa higit 19,000 reacts at 10,000 share ang post na ito na hinangaan ng mga netizen, marami rin sa kanila ang nagbigay ng mga opinyon at suhestiyon para mapaganda pa ang proyekto.

Sa sunod niyang post, nagbigay ng update si Non hinggil sa kanyang proyekto. Aniya, “Ang daming inquiries and doubts tungkol sa honesty at ugali ng mga tao baka daw pakyawin ng isa o di talaga mga mahihirap ang kumuha.”

Dagdag niya, ang kanyang mga naobserbahan, “Homeless na kumuha ng 2 orange nag-offer yung iba na kumuha pa sya. Sabi nya “eto lang naman ang kakainin ko”. Yung street sweepers naman kumuha ng 2 repolyo na sapat na daw sa panggisa.” (Riley Cea)