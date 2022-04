QC mayor pinaglaruan: Ai-Ai tinawag na laos ng mga Joy supporter

May mga natawa, meron din namang pumanig, pero kung babasahin at susumahin namin ang mga nababasa naming comments at reaction, tila mas marami ang negatibo ang naging dating sa ginawang campaign ad ni Ai-Ai delas Alas para sa tumatakbong Mayor ng Quezon City na si Mike Defensor.

Sa video, gumanap si Ai-Ai bilang si Hon. Ligaya Delmonte. Na alam naman ng lahat na ang incumbent Mayor ngayon ay si Joy Belmonte na tila tinagalog lang ang pangalan nito, huh.

Part ng message sa video ni Ai-Ai, “May mahalaga po akong announcement kaya pakinggan niyo ko. Kung ayaw nyo, lumayas kayo sa Kyusi, wala akong pake!”

Kilala si Ai-Ai na supporter ni Bongbong Marcos, Jr. kaya kapnsin-pansin ang malaking koneksiyon ng campaign ad na ito for Mike kay BBM pa rin. BBM stands for Bongbong-Mike nga raw.

At sa huli, sey pa ni Ai-Ai sa video niya, “Mayora Ligaya Delmonte, now signing off!”

May nagalingan sa ginawang video ng VinCentiments, pero marami ang nagsabi at nagkuwestiyon na puro paninira raw ang laman ng mga campaign ads na ginagawa nito. Kung hindi kay VP Leni, ngayon naman ay kay Joy Belmonte.

Pakiramdam din ng ibang mga taga-Quezon City ay binastos daw sila lalo na at ginamit pa raw sa video ang logo ng Q.C.

“Pakiramdam namin binastos mo kaming mga taga Lungsod Quezon lalo na ginamit mo ang quezon city logo na kung saan binaboy mudin, at ang tila pang gagaya mo sa aming mahal na Mayor Joy Belmonte.

“Pwede mo naman ikampanya yung gusto mong kandidato ng wala kang nililibak o sinisiraang pangalan na katunggali sa politika, maituturing kang bayarang artista at barya-barya dahil palaos ka na, pasensya na sa mga tumatangkilik sa kanya kasi binastos niya kaming mga taga Quezon City.” (Rose Garcia)