QC LGU: Brgy South Triangle lumikha ng panic sa rapid testing

Nilinaw ng Quezon City local government unit (LGU) na hindi nagpositibo sa coronavirus disease 2019 (COVID-19) ang 30 empleyado ng Barangay South Triangle, salungat sa naunang ulat na nilabas ng nasabing barangay.

Sa ebalwasyon umano ng City Epidemiology and Surveillance Unit, ang mga nasabing barangay employee ay igG positive pero hindi ibig sabihin at COVID-19 positive.

Dahil umano sa kawalan ng eksperto na magsasagawa ng rapid testing, nagkaroon ng kalituhan sa naging resulta ng test na ginawa sa 168 barangay worker dito noong Huwebes at pinost ang resulta sa kanilang Facebook page.

“The lack of coordination resulted in panic and confusion as 30 employees were allegedly declared as COVID-19 positive due to their lack of proper knowledge regarding IgM results,” bahagi ng pahayag ng lokal na pamahalaan.

Dagdag dito, papatawan umano ng disciplinary measure ang mga opisyal ng barangay sa tamang oras. Nagbabala din ang LGU sa lahat ng barangay official nito na huwag magsagawa ng testing nang walang maayos na koordinasyon sa city health department, alinsunod sa guideline para sa general community quarantine.

Nanawagan din ang lokal na pamahlaan sa mga residente na huwag mag-panic dahil hindi nagpositibo sa virus ang mga barangay worker.