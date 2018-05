QC gov’t nagpatayo ng bagong 12 classroom sa BNHS

Kasabay nang pagbubukas ng klase sa Hunyo, bubuksan din ng Quezon City go­vernment ang karagdagang bagong four-storey senior high school building sa Batasan National High School (BNHS) bilang tugon sa problemang kakulangan sa classroom, particular sa District II, na may ma­laking bilang ng mga mag-aaral mula sa ‘urban poor communities.’

Ang bagong school building ay may 12- classroom at anim na laboratory, na makaka- accommodate ng mahigit sa 2,000 senior high school student sa Batasan National High School.

Habang ang mga laboratory, ay may kinumpleto naman na state-of-the-art scientific at technical equipment, para mas lalong mabigyan ng karunu­ngan at kaalaman ang mga mag-aaral ukol Science and Techno­logy, Engineering and Mathematics (STEM), Information and Communication Technology­ (ICT) at Accounting and Business Management (ABM).

Ayon kay QC Ma­yor Herbert Bautista, pinondohan nila ang nasabing proyekto sa layuning mapagkalooban ng ‘globally competitive’ ang mga mag-aaral sa senior high school sa pamamagitan ng ‘technical equipment for science and speech la­boratories’ at IT equipment and software para sa computer la­boratories.

Sa ngayon ay may 157 instructional classroom na ang BNHS matapos ang ipinatayong karagdagang bagong 12 classroom na pasisinayaan sa pagbubukas ng klase sa Hunyo.