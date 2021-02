QC gov’t hindi sasantuhin promotor ng fake news vs COVID

Isang babaeng residente ng Barangay Sangandaan, Quezon City ang inaresto dahil sa fake news.

Sa bisa ng inisyung warrant of arrest ni Hon. Rochelle S Manuel, Presiding Judge ng QC RTC 97 ay inaresto noong Pebrero 3, 2021 ang netizen mula sa QC.

Nag-ugat ang pag-aresto sa bebot na nahaharap sa criminal case No. R-QZN-21-00158-CR kaugnay sa pagbatiko nito kay QC Mayor Joy Belmonte kaugnay sa pagkilos ng QC local government na tulungan ang mga apektado ng COVID-19 lockdown.

Pinangunahan ni PMaj Jacquline G Ta-a, tumatayong Team Leader ng Quezon City District Anti-Cyber Crime Team (QCDACT) ang pag-aresto. Nagrekomenda ng P10,000 piyansa para sa pansamantalang kalayaan ng akusadong bebot.

Kaugnay nito ay nagbabala ang QC government sa publiko na maging responsable sa paggamit ng social media at huwag magpakalat ng fake news na nagsisilbing sagabal sa pagkilos ng pamahalaang lungsod para labanan ang CoVid19.

“Si Mayor Joy at ang mga Department Heads ay halos wala nang pahinga sa pagtugon sa mga problema na dulot ng CoVid19. Kailangan natin ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pagsunod sa mga health protocols at hindi pagkalat ng mga maling impormasyon ay napakahalaga. The Quezon City Legal Department, in coordination with the QCPD, will continue to file cases against those who maliciously fabricate false news in the Social Media, ” paglilinaw ni Quezon City Attorney Niño Casimiro.