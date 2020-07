Pwede na mass gathering? Topacio nag-party sa ABS-CBN shutdown

RP

Lumundag at napahiyaw pa si Atty. Ferdie Topacio matapos i-deny ng Kongreso ang franchise renewal ng ABS-CBN.

Sa tweet ng celebrity lawyer, makikitang tumatalon-talon at nagdidiwang si Topacio kasama ang ilang tao dahil sa balita ng tuluyang pagtigil-operasyon ng Kapamilya network.

“IT’S A CELEBRATION!!! YEEEEAH BAAAAAA!!!” tuwang pahayag ng abogado.

Samantala, marami naman ang kumwestiyon dito dahil sa umano’y paglabag sa mass gathering, at hindi pagpapatupad ng social distancing at wala ring suot na face mask sina Topacio at kanyang mga kasama.

“Di ba bawal social gathering, no face mask and no social distancing?” ayon sa isang netizen.

“File a complaint. Samahan pa kita. Sa Lunes?” matapang na tugon naman ni Topacio.