PWD, senior citizen walang diskuwento sa delivery fee

Nilinaw ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) na hindi kasama sa senior citizens at persons with disabilities (PWDs) discount ang delivery fees sa mga online transaction.

Ang paglilinaw ay ginawa ni DSWD Assistant Secretary Rommel Lopez kasunod ng kanilang natatanggap na inquiry.

Aniya ang discounts na ibinibigay sa senior citizens at PWDs para sa kanilang online transactions ay para lamang sa basic commodities at essential goods.

Sinabi ni Lopez na nagbibigay ng 20% discount at 8% value-added tax (VAT) exemption sa mga online purchase, phone call at mobile application ng mga senior at PWD subalit hindi kasama sa magkakakaroon ng diskuwento ang delivery charges. (Tina Mendoza)