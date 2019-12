PWD nga nag-wheelchair giabog sa Miniso

Gireklamo sa usa ka person with disability (PWD) ang Miniso Megamall tungod kay gipahawa siya sa iyang wheelchair sa wala pa mosulod sa tindahan

Matud ni Getty Torralba, “Went to Miniso Megamall and was refused entry because I’m a PWD.”

Sabado sa 7 pm siya unta mosulod sa Miniso apan giingnan siya sa gwardiya niini nga ibilin ang iyang wheelchair.

“Bawal daw ang kahit anong mobility devices kahit wheelchair. FIRST TIME. Discrimination sa mga may kapansanan,” matud ni Torralba.

Gipangita sa iyang kauban nga si Pauline Torralba ang store manager aron matubag ang ilang concern. Matud ni Pauline, nangayog pasaylo ang store manager nga gibasol sa ilang guwardiya ang problema nga miingon nga dili makamao mosunod sa balaod ang mga Pinoy.

“Yikes! So maybe he was given that instruction which he is blindly following,” matud ni Pauline kabahin sa gwardiya.

Matud ni Getty Torralba, nga basin gisulti lang kadto sa store manager aron makalingkawas sa eskandalo.

“The manager I think just said what is expected so as to avoid a scene. I’m pretty sure the guard did not just make that rule in his head. There were some customers already looking and ayaw nila mapahiya but I assume it is really their store policy,” matud ni Getty.

Gipangyo sa Abante ang habig sa Miniso apan wala kini mohatag og pamahayag.