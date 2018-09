PVL: Molde, Buitre kaldagan laban kina Malabanan, Ebon

MAGHAHARAP sa finals ng Premier Volleyball League (PVL) Collegiate Conference Season 2 ang Far Eastern­ University Lady Tamaraws at ang University of the Philippines Lady Maroons.

Unang nakasikwat ng finals seat ang Lady Maroons matapos talunin sa do-or-die semifinals series ang A­damson Lady Falcons Linggo 25-19, 29-27, 20-25, 25-17 para sa unang pagkakataon na makatungtong sa finals ng liga.

Naging sandata nila ang mga beteranong sina Isa Molde na kumubra ng 27 puntos at Marian Buitre, 19 puntos.

Sa kabilang panig, balik-finals ang mga taga-Morayta nang pabagsakin ang determinadong University of Santo Tomas Tigresses sa Game 3 ng kanilang semifinals series 19-25, 25-18, 25-22, 25-17 nito ring Linggo.

Si Jerilli Malabanan ang naging alas ng FEU na may 13 puntos at si Lycha Ebon na may 12.

Noong 2014 pa huling nasikwat ng Lady Tamaraws ang kampeonato sa liga.

Sa susunod na Linggo magsisi­mula ang best-of-three finals ng dalawang tropa.