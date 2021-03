PVL champion lalahok sa AVC, FIVB tourney

Isang malaking insentibo na maibabahagi ng Philippine Volleyball League (PVL) sa pagiging unang propesyonal na liga ng volleyball sa bansa ay ang maipadala ang tatanghaling kampeon sa prestihiyosong internasyonal na torneo na pinamamahalaan ng Asian Volleyball Confederation (AVC) at Federation International de Volleyball (FIVB).

Ito ang inihayag ni PVL president Ricky Palou sa pagdalo nito sa lingguhang Philippine Sportswriters Association (PSA) online forum upang ihayag ang pagbubukas ng 12 koponan na liga na sisimulan ng Open Conference sa darating na Mayo 8.

“Yes, that could be part of an incentive doon sa magiging champion teams, as we can endorse them to participate in the Asian club tournament, or even sa FIIVB,” sabi ni Palou sa PSA online forum na handog ng San Miguel Corp., Go For Gold, MILO, Amelie Hotel Manila, Braska Restaurant at ng Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR).

Ipinaliwanag ni Palou sa public sports program powered by Smart at Upstream Media na official webcast partner at Radyo Pilipinas 2 na kaiba naman ang direksiyon sa mga club team at para sa national team na direktang nasa ilalim ng pangangasiwa ng FIVB.

Kabuuang 12 koponan ang sasabak sa pagsisimula ng liga tampok ang defending champion Creamline kasama ang Petro Gazz, Choco Mucho, Perlas at Bali Pure.

Makakasama nito ang mga dating club sa Philippine Super Liga na Cignal, PLDT, UAC, Army, Sta. Lucia, Cherry Tigo at F2 Logistiscs. (Lito Oredo)