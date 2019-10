Puyat, Año, Cimatu binati ni Duterte sa Boracay rehab

PINURI at binati ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte ang tatlong miyembro ng gabinete nito na tumutok at na­ngasiwa sa rehabilitas­yon ng Boracay Island matapos mahirang na ‘Best Island in Asia’.

Sa ika-42 Cabinet meeting sa Malacañang nitong Biyernes nang gabi, sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na binati ng Pangulo sina Tourism Secretary Bernadette Romulo-Puyat, Interior and Local Goevrnment Secretary Eduardo Año at Environment and Natural Resources Secretary Roy Cimatu dahil naibalik nila ang ganda ng Boracay Island.

Matatandaang isinailalim sa ilang buwang rehabilitasyon ang Boracay at isinara sa mga turista matapos matuklasang itinatapon sa dagat ang mga dumi at ihi ng mga hotel at iba pang establisimyento sa isla.

Kinilala ng Pangulo ang ginawang pagsisikap ng tatlong kalihim kaya matapos buksan ang isla sa mga turista ay umani ito ng pagkilala sa ibang bansa.

“The Chief Executive congratulated Tou­rism Secretary Puyat, DILG Secretary Año and DENR Secretary Cimatu for their efforts to rehabilitate Boracay which was recently recognized as the Best Island in Asia,” ani Panelo.

Matapos magbukas muli ang isla ng Boracay ay nagpatupad ng mahigpit na mga polisiya para sa mga turista para hindi muling masalaula at masira ang kagandahan ng Boracay. (Aileen Taliping)