Puwesto sa gabinete papatusin ni Bongbong

By Boyet Jadulco

Tiniyak ni dating Sen. Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. na hindi siya tatanggi sakaling alukin siya ng cabinet position ni Pangulong Rodrigo Duterte.

Pero sa isang panayam, sinabi ni Marcos na hindi pa nila ito napag-uusapan ng masinsinan ng pangulo.

“Tatanggapin kapag inalok. Pero wala pa naman kaming pinag-usapan na ganun ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pag may alok, mahirap tanggihan,” ani Marcos sa panayam ng GMA.

Minsan nang natsismis si Marcos na uupong kalihim ng Department of Interior and Local Government (DILG), pero hindi ito itinalaga ni Duterte.

Umugong ang pangamba umano ni Marcos na baka madismiss ang isinampa nitong election protest laban kay Vice President Leni Robredo kung tatanggapin nito ang cabinet position sa ilalim ng Duterte administration.

Sinabi ng dating senador na kahit sunggaban niya ang puwesto sa DILG, magpapatuloy pa rin ang pag-usad ng isinampa nitong electoral protest sa Presidential Electoral Tribunal (PET).

Inihalimbawa pa nito ang nangyari kay dating Sen. Mar Roxas na umusad pa rin ang kanyang protesta laban kay VP Jejomar Binay noong 2010 elactions at nakapagsilbi pa ito bilang kalihim ng DOTC at DILG.

“Napag-usapan na namin yan, pero hindi naman yata magiging problema ang electoral protest sa posibleng appointment kasi sa panahon ni Mar Roxas may protesta siya…naappoint naman siya sa DOTC then sa DILG. So sa palagay ko hindi (magkakaproblema),” giit ni Marcos.