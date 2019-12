Puwesto ni JV inahas ni Vince Dizon

DALAWANG dagok ang inabot ni dating Senador JV Ejercito. Una ay nang matalo­ ito sa nakaraang sena­torial election noong Mayo. Panga­lawa ay nang masulot sa kanya ang puwesto bilang presidential adviser on flagship project.

Ayon sa mapagkakatiwalang source ng Abante, inalok kay Ejercito ang nasabing puwesto ilang buwan matapos itong matalo sa senatorial election noong Mayo.

Bawal iluklok sa puwesto sa gobyerno sa loob ng isang taon ang mga natalo sa halalan alinsunod sa Section 6, Article IX (B) ng 1987 Constitution kung saan nakasaad dito na :”No candidate who has lost in any election shall, within one year after such election, be appointed to any office in the Government or any Government-owned and controlled corporations or in any subsidiaries.”

Pero hindi sana ito mag-aaply kay Ejercito kung itinalaga itong presidential adviser on flagship project dahil mistulang consultant ang magiging trabaho niya.

Sa direktiba ng Civil Service Commission, ang consultancy service ay hindi maituturing na government service kaya hindi masasabing empleyado ng gobyerno. Dahil sa hindi ito maituturing na government employee, hindi ito sakop ng one-year appointment ban.

Subalit bago pa man maibigay kay Ejercito ang nasabing puwesto, nasulot siya ni Bases Conversion Development Authority (BCDA) President at CEO Vince Dizon.

Nakatulong sa pagsungkit ni Dizon sa nasabing puwesto ang koneksyon niya kay House Speaker Alan Peter Cayetano, ang natalong running mate ni Pangulong Rodrigo Duterte noong 2016 presidential election.

Si Dizon ay nagsilbing consultant ni Cayetano noong nasa Senado pa ito bago itinalagang kalihim ng Department of ­Foreign Affairs (DFA).

Kinumpirma naman ni Ejercito na isa siya sa kinukonsidera sa nasabing puwesto, pero hindi na ito nagpaliwanag kung bakit siya nasulot ni Dizon.

“Was being considered maybe because of my advocacy for infrastructure and transport modernization,” ani ni Ejercito sa text message sa Abante.

Itinalaga ni Pangulong Duterte si Dizon bilang presidential adviser on flagship project noong Agosto 27, 2019 at isinama din na miyembro ng Cabinet cluster on infrastructure.

Bilang BCDA chief, ito ang nanguna sa pagpapagawa ng New Clark City sa Capas, Tarlac kung saan matatagpuan ang stadium na ginamit sa katatapos na 30th Southeast Asian Games. Ito rin ang na­ngunguna sa improvement ng Clark International Airport kaya’t maraming Aeta ang pinalalayas nito sa mga pinapagawang kalsada sa Tarlac patungong airport.