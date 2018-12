Puwesto ni Diokno, Dominguez puntirya ni Arroyo

TINAWANAN lamang ni Budget Secretary Benjamin Diokno ang ulat na interesado umano si House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo sa kanyang puwesto.

Sinabi ni Diokno na walang problema sa kanya kung may gustong pumalit sa trabaho niya.

Pero mabilis na sinabi ni Diokno na ispekulasyon lamang ito dahil na-tsismis din na ang puwesto ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang target ng House Speaker.

“Sa job ko? My goodness. Sure. Akala ko kay Secretary Dominguez, hindi naman sa akin. ‘Di ba there were rumors na…sabi nga ni Secretary Dominguez ‘interesting!’ But these are all speculations,” ani Diokno.

Nakarating na rin aniya kay Dominguez ang ulat na gusto umano ng House Speaker ang kanyang posisyon at ang sagot lang ng kalihim ay “interesting.”

Pinabulaanan naman ni Presidential Spokesman Salvador Panelo ang ulat na nagsabing wala namang binabanggit ang House Speaker dahil palagi naman silang nag-uusap.

Hindi rin aniya lumulutang ang interes ni Arroyo sa Finance department sa mga pulong ng gabinete kaya ispekulasyon lamang ito.