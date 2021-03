Puwera ‘hit and miss’

Ano ba ang target ng pagbabalik ng ECQ (Enhanced Community Quarantine) sa NCR bubble plus (Cavite, Rizal, Bulacan at Laguna) ?

Malinaw – pabagalin ang pagkalat ng Covid19 virus at iba pang variant.

Isa sa nakikitang hakbang ng mga opisyal sa IATF (Inter-Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases Resolutions) ay pagbawalan na lumabas ang mga hindi APOR (authorized person outside of residence).

Pero at malaking pero, TULOY ang biyahe ng mga public transport (50% capacity) sa lansangan. Kasama sa papayagan ang bus, uv express, tricycle, taxi, jeep at grab. Bisikleta puwedeng bumihaye. TULOY din ang pasok sa trabaho ng mga manggagawa.

Batay sa pag-aaral, tumaas ang naging hawaan ng buksan ang ekonomiya. Labas-masok kasi ang empleyado sa workplace. Kung walang shuttle service na isa sa requirement, nakakasalimuha nila ang iba sa public transport.

At tuwing uuwi sila sa kanilang bahay, nalalagay sa panganib ang kanilang pamilya. Ang pagtaas ng bilang ng kaso ng COVID19 ay resulta sa hawaan sa loob ng tahanan, ayon sa OCTA research at Department of Health (DOH).

Sa bagong panuntunan ng IATF, magkukulong sa kani-kanilang bahay ang mga hindi APOR. Kasama sa bawal lumabas ang mababa sa 18 yrs old at higit sa 65 yrs old.

Hindi ba kapag kinulong mo ang isang mamamayan sa kanyang tahanan, na labag sa kanyang kalooban at karapatan, katungkulan ng gobyerno na bigyan sila ng tulong o ayuda – pera man yan o pagkain.

Mga batugan lang at timawa ang matutuwa sa utos ng gobyerno na huwag lumabas ng bahay.

Magpipilit ba silang lumabas ng bahay at iwan ang kanilang pamilya para mamasyal o mag-lamiyerda? Hindo ba’t puwede ring naghahanap sila ng diskarte na makahanap ng kaunting pagkakitaan na mapakain sa kanilang pamilya?

Tila ba iniiwasan na mapag-usapan ang panibagong Social Amelioration Program (SAP) na nabalot din ng korapsyon?

Tama nang sisihin ang mamamayan dahil isang taon na rin tayong nakikibaka sa Covid19 virus. Hindi ba’t sapat nang mahawaan ng virus ang mga tinatawag na ‘pasaway’? Bagama’t ang problema ay naging ‘carrier’ sila at nakahawa pa ng iba.

Ano’ng tulong ngayon ang aasahan ng mamamayan na pagbabawalan na lumabas ng bahay? Pag-aaralan muna ito ng Department of Labor (DOLE), Department of Finance (DOF) at Department of Budge and Management (DBM).

Sana ay napag-aralan na muna bago magpatupad ng bagong ECQ.

At para matiyak na di lalabas ang ating mga kababayan, magtatayo na naman ng mgq checkpoints sa loob ng NCR bubble plus.

Pero sa unang araw ng ECQ, makikita na dagsa pa rin ang tao. At sa gitna ng pagtatanong ng mga pulis ay di na nasusunod ang social distancing na nagdudulot ng panganib sa lahat.

Katulad ng una ko nang nasabi, sapat na marahil ang isang taon para marebisa ang mga naunang panuntunan ng gobyerno. Kung ano ang naging pagkakamali nila na nagresulta sa parang ‘second wave’ ng nakatagong kaaway.

Deja Vu o back to square one na naman tayo sa laban sa Covid19. Band aid solution, ala-tsamba, walang diskarte ba talaga ang gobyerno paano ito labanan?

Huwag na raw magsisihan at tumulong na lang sa gobyerno? Hindi naman siguro masamang manisi, matapos ang isang taon, para magising ang

ating mga lider sa kakulangan ng hakbangin at makapag-isip ng mas epektibong istratehiya.

Kung nakaya natin na maibaba ang pagkalat ng virus noong nakaraang taon – dahil sa pagsunod sa mga health protocol (facemask, face shield, hand washing, social distancing), kaya ulit natin ngayon.

Dahil sa lubha ng pagod tayong lahat sa kakaisip bunga ng banta pa rin ng Covid19, ang kailangan ng publiko ay mas malinaw na mga hakbangin hindi ‘hit and miss’.

ECQ, MECQ, GCQ, MGCQ at kung anu-ano pang Q ang isinaksak sa publiko.

Hindi nila kailangan ng mga hakbangin na mas maraming tanong at nagdudulot ng mas matinding kalituhan at pasakit pa sa mas marami.

Lord Heal Us!

Walang personalan.