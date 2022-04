Puwedeng maging mentally retarded ‘pag depresyon napabayaan

Kapag tinanong ka kung ilang taon ka na, siyempre sasagutin mo ayon sa alam mong taon ng kapanganakan mo. Ito ang tinatawag na chronological age. Pero alam n’yo bang maaaring ang inyong chronological age ay beinte singko pero iba ang iyong mental age? Maaaring beinte singko ka ayon sa iyong kapanganakan, pero ang mental age mo ay sa isang sampung taong gulang?

Nalalaman ang mental age sa pamamagitan ng isang test na susukat sa iyong abilidad na pang-mental o psychological abilities. Kasama rin dito ang intelligence quotient o IQ test. Kapwa ito ibinibigay ng mga psychologists para alamin ang mental age ng isang tao. Kadalasang ginagamit ito sa korte upang malaman ang mental na kapabilidad ng isang gumawa ng krimen.

May mga taong bumabalik sa kanilang kabataan o nagre-regress dahil sa sobrang depression o matinding kalungkutan, Nagiging makakalimutin sila dahil sa labis na kalungkutan.

Kaya kapag may depression ang tao, sinabi ni Dr. Rainier Umali, psychiatrist, na inaalam muna niya ang neuro-cognitive function ng pasyente. Ito ang kanyang mga pinagbabatayan ng bumabagsak na mental na kapasidad ng tao: poor memory o pumupurol na memorya, poor concentration o hindi maka-focus, at poor cognition o hindi gaanong makaintindi.

Sinabi ni Dr. Umali na kapag napabayaan at hindi nagamot ang depression, maaaring magkaroon ng mental retardation. “Ang depression, kapag tumagal ng 3 to 5 years na hindi nagagamot, karamihan sa mga pasyente ay nagsisimula nang maging mentally retarded. Paurong ang kaisipan. Actually, may isa akong pasyente, graduate ng Banking and Finance, 24 years old. Unfortunately, 6 to 7 years na pala siyang may depression. By the time na mahawakan ko siya, nung pina-eksamin ko na siya, ang kanyang mental age ay pang-elementary.”

Mahihirapan na ang doktor na ibalik sa “pre-morbid level” kapag nag-regress na ang mental na kapasidad ng tao. Sa kaso ng kanyang 24 anyos na pasyenteng nasa elementary school level ang mental na kapasidad, nagawa lamang niyang pigilan ang patuloy na pag-urong ng kaisipan nito nang mabigyan na niya ng mga gamot.

“Pero kung mapapabayaan ang ganyan, maaaring dumating sa puntong pati ang dumi at ihi niya ay hindi na mapipigilan. Pati ang pagsasalita ay magiging parang bubulol-bulol na. Magiging profound na mentally retarded,” ayon kay Dr. Umali.

May mga tao namang hindi matandaan ang mga kamakailan lang nangyari sa kanilang buhay, tulad ng kung saan sila nagpunta kahapon. Ang tawag dito ay anterograde amnesia. Pero ang malala ay ang retrograde amnesia kung saan hindi matandaan ang mga nangyari sa iyong nakaraang buhay, tulad ng hindi mo maalala kung saan ka nag-aral ng elementarya.

Kaya kapag nagsisimula nang maging makakalimutin, kahit simpleng hindi matandaan kung saan iniwan ang susi, o naiwang nakabukas ang kalan o plantsa, kailangang magpatingin na sa psychiatrist para maagapan ang paglala ng problema sa kaisipan.

Mayroong libreng isang beses na konsultasyon si Dr. Umali at ang kanyang mga kasamahang psychiatrists sa FB page: Tamang Isip Mental Health Center.