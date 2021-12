Puwede pa hanggang 1 taon! Expired Pfizer, Sinovac ituturok pa- FDA

INAPRUBAHAN ng Food and Drugs Administration (FDA) ang extension sa shelf life ng mga bakuna ng Pfizer at Sinovac ng anim na buwan hanggang isang taon.

Ito ang kinumpirma ni Department of Health Undersecretary Myrna Cabotaje na siya ring chairperson ng National Vaccination Operations Center.

Sinabi pa ni Cabotaje na ang mga pa-expire na Pfizer vaccines ay na-extend at maaaring gamitin hanggang Pebrero sa susunod na taon.

Tiniyak din ng opisyal na walang tinatapong bakuna kahit na-expire na noong Nobyembre at nananatili ang mga ito sa cold chain facilities.

“Wala tayong dini-dispose. Naka-quarantine ‘yan, ibig sabihin sabihin hindi puwedeng gamitin pero pinag-aaralan kung puwedeng gamitin,”dagdag ni Cabotaje.

Nilinaw pa ni Cabotaje na hindi puwedeng papalitan ang mga pa-expire na COVID vaccines dahil donasyon ang mga ito kaya hindi puwedeng i-swap o igiit sa mga nag-donate.

“Itong mga expiring ay donated vaccines so hindi na puwedeng i-swap ‘yan pero siyempre hindi natin nagamit. Although small quantity ito compared to the million doses that we have already given,” wika ni Cabotaje.

Kinumpirma rin ng opisyal na tinatayang nasa dalawang milyong COVID vaccines ang mag-e-expire ngayong Disyembre at Enero 2022.

Giit pa nito na hinihintay nila ang desisyon ng FDA kung pupuwede pang palawigin ang shelf life ng mga bakunang malapit nang ma-expire.

Nasa cold chain facility ngayon sa mga regional office ang pa-expire na mga bakuna at hinihintay lamang ang FDA kung pupuwede pang iturok ang mga ito.

“About two million are expiring end of December and January. Doon sa November expiring about a hundred thousand ang naka-quarantine. ‘Yan ang pinapakalap natin ang datos kasi alam naman natin ‘yong different areas do not update our report. These are just running totals, baka naman some of them were already jabbed so pinapa-check natin mabuti para mas accurate yung ating report,” ani Cabotaje. (Aileen Taliping)