Puwede mangumpisal gamit ang mobile phone – Bishop David

Maari umanong mangumpisal sa pamamagitan ng mobile phone ang isang penitent pero dapat ay nakikita siya ng pari sa ‘di kalayuan.

Ito ang naging rekomendasyon ni Caloocan Bishop Pablo Virgilio David, kasunod sa patuloy na dinaranas ng COVID19 pandemic sa bansa.

“As long as the penitent is physically present, even from a safe distance (without a divider), you can hear his /her confession through your phone. This way you are only using your phones as speakers,” ayon kay Caloocan David sa kanyang Facebook nitong Biyernes, Mayo 21.

Sinabi ni David ito ay maituturing na balidong sakramento ng reconciliation.

Maari umanong magpagawa ang mga pari ng malinaw na glass divider kung saan nakaupo sa kabilang side ang penitent kung saan gamit ang cell phone na ma parish sim at bibibigay ang numero sa penitent.

“Allow the penitent to call you from the other side of the glass divider and start making a confession,” dagdag pa ni David.

Pinaalalahanan ni David ang mga pari na huwag ilagay ang cellphone sa loud speaker para hindi makompromiso ang pangungumpisal.

Ang kumpisal ay isang sakramento kung saan angbisang penitent ay ihahayag ang kanyang pagkakasala sa pari upang humingi ng kapatawaran.