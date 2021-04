Puwede ako magpabakuna

Tunay na nakakaalarma ang bilang ng nagkakasakit ng Covid19 itong nakalipas na ilang araw. Umabot ng higit sa 15,000 kamakailan at nagaaverage ng 10,000 halos araw araw. Mas nakakatakot ang sitwasyon ng mga ospital na umaabot mahigit 150 na katao ang pila, makita lang sa emergency room dahil sa nagkakaubusan ng icu at kwarto ang mga ito. Mainam at nakapagumpisa na mabakunahan ang ilan sa atin. Nagkaroon ng klasipikasyon at nauna na ang karamihan ng mga health care workers. Dahil sa iba’t ibang kontrobersiya ng bakuna at pagbabakuna, kaliwa’t kanan ang mga tanong; kailangan bang magpabakuna? Maaari bang mag pabakuna ang may edad na at may mga karamdaman gaya ng hypertension, diabetes, at iba pang medical na problema? Ano ba ang maaasahan pag naturukan ako ng bakuna?

Una sa lahat, ang bakuna ngayon ay para mabigyan tayo ng proteksyon laban sa particular na sakit, at ito ang Covid19. Katulad ng ibang bakuna, hindi ibig sabihin ay protektado tayo, babalewalain na natin ang mga health protocols, dahil walang kasiguraduhan na hindi na nga tayo magkakasakit. Ito ay kung sakaling dapuan tayo ng Covid19 ay hindi lalala ang mga sintomas at kumplikasyon nito. Depende sa bakunang ibibigay, karamihan ay may dalawang dose at ang pinakamataas na proteksyon ay makukuha mga dalawang linggo pagkalipas ng pangalawang turok. Ang nais natin ay mabakunahan ang lahat. Ngunit hindi maaaring sabay sabay kaya mayroong klasipikasyon. Ang prayoridad ay ang mga unang humaharap sa mga may covid19 at ang mga mabilis mahawa at mamatay dahil dito. Ito ang mga nasa A classification at ang binibigyan ngayong mga araw na ito. Ang A1 ay ang mga health care workers, A2 ang mga senior citizens, at A3 ang mga may ibang karamdaman.

Magparehistro sa inyong mga lugar. Karamihan ay may QR code, ngunit kung mahirapan, maaaring magpatulong sa inyong barangay, para ma-skedyul agad ang pagbakuna. Kung babakunahan na, ibigay lahat ang nararapat na impormasyon. Isama ang lahat ng karamdaman at mga gamot na iniinom, lalong lalo na ang mga allergies. Basta walang sakit sa araw ng pagbakuna, maaari naman bigyan. Kung sakali, inoobserbahan naman pagkabakuna, maaari lang tagalan ang pagobserba para makasiguro na walang immediate side effect. Kung mabigyan, asahan na parang may kabigatan ang balikat at braso kung saan itinurok ang bakuna. Maaaring lagyan ng yelo para hindi magpasa, ngunit ang iba, maaaring lagyan ng warm compress sa gabi kung parang nagmimistulang cramps ang braso. Kung may iba pang maramdaman gaya ng panghihina o parang sinisinat, magpahinga dapat at pwedeng uminom ng paracetamol. Kadalasan mawawala din agad ang mga ito.

May contact numbers na ibinibigay na maaaring tawagan kung sakaling tuluyang kakaiba ang pakiramdam, ngunit hind naman ito inaasahan. Ang mahalaga ay mabigyan ng proteksyon ng bakuna. Ngunit ang mas mahalaga ay huwag pa din natin pabayaan ang ating sarili at maging delingkwente.

Hanggang sa susunod ! Stay Healthy! Stay safe!

J. RYLAN G. FLORES, MD ay isang orthopaedic surgeon, nutrigenomics practitioner at DNA profiler, fellow ng International College of Surgeons at Philippine Academy of Medical Specialists. Siya ay matatagpuan sa De los Santos Medical Center. Speaker sa iba’t ibang talakayan (medical man at iba pa, dito at internasyonal). Isang personalidad sa pelikula, telebisyon, radio (mapapakinggan sa Kalusugan Kakabilib sa DWIZ882 tuwing linggo 11am-12nn) at Doc Rylan Facebook Live tuwing sabado 7pm. Sundan sa twitter@rylanflores, gamitin ang hashtag na #docquestion at Facebook sa Doc Rylan para sa mga komentaryo at katanungan.