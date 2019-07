PUV modernization saan patungo?

GOOD TRIP!

Arnel Doria

Real Estate & Motoring

Maingay na sinimulan ang PUV modernization program (PUVMP) ng Department of Transportation noong 2017.

Sa harap ng camera at spotlights ng media, pinirmahan ng DoTr Secretary Arthur Tugade ang Omnibus Franchising Guidelines (OFG) bilang reporma sa pagbibigay ng prankisa sa mga jeepney. Nilalaman nito ang mga bagong patakaran sa pagtatalaga ng mga ruta at biyahe, pati na ang s­tandards ng mga modernong sasakyan at tsuper.

Sa ilalim ng plano, ang mga jeepney, bus at iba pang PUV na lagpas na sa 15 taon ay papalitan ng mas safe, mas moderno at mas malinis na sasak- yan sa loob ng 3 taon. Kabilang dito ang estimated 180,000 jeepney na tumatakbo sa buong bansa.

Para pabilisin ang programa, binuo noong January 2018 ang Inter-Agency Council on Traffic (i-ACT) para itulak ang ‘Tanggal Bulok, Tanggal Usok’ progam, target ang mga sasakyan na may environmental at safety issue tulad ng smoke belching, pudpud na gulong at walang seatbelt. Sa buwan lamang ng Ja-nuary, 1087 sasakyan, kara-mihan ay PUJ, ang hinuli.

Ganito ang implementation plan ng DOTr:

• Q4 2017 Pilot program in Metro Manila

• 2018–2019 Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao

• 2019–2020 Highly Urbanized Cities, Rest of the Country

Maingay ang naging pagtutol noon ng Kilusang Mayo Uno (KMU) at Pinagkaisang Samahan ng Tsuper and Opereytor Nationwide (PISTON). Ayon sa dalawa, m­atinding daguk ang mataas na presyong 1.4-1.6 million bawat jeepney sa kabuhayan ng 600,000 public u­tility jeepney (PUJ) drivers at 300,000 small operators.

Nagbabala rin si Se-nator Grace Poe na kakailanganin ang P415 billion para sa full implementation; malayung-malayo sa P2.5 billion pondo na inilaan ng Landbank at DBP.

Nitong nakaraang araw nga, nagbabala ang LTFRB na lahat ng mga mausok at bulok na jeepney ay aalisin sa kalsada bago dumating ang June 30, 2020.

Sakaling sumablay ang original na target, may natitira pang tatlong taon ang adminstrasyong D­uterte, at posible pang ipagpa-tuloy ang PUV mo-dernization hanggang sa May 2022.

Secretary Arthur Tugade, napapanahon na para bilisan ang implementasyon ng programa. Sa talas ng inyong ma-nagement style, tiyak na alam na ninyo kung saan bumabagal ang pagpapatupad ng PUVMP. Pa-luin na ang dapat paluin. Kung hindi, maiiwan tayo ng biyahe.