Putulan arangkada na sa Abril: Meralco tutuluyan mga purdoy

PAGPATAK ng Abril, makakatanggap na ang mga kostumer ng Meralco na hindi pa nakakapagbayad ng kanilang mga bill ng disconnection notice.

Ayon sa Meralco, kabilang sa makakatanggap ng disconnection notice ang mga kostumer nilang nasa low-income group.

Paliwanag ni Meralco spokesman Joe Zaldarriaga sa isang briefing kahapon, matatapos na kasi ang ­ibinigay na palugit sa mga ito sa katapusan ng Marso.

“Tapos na iyong 100 kWh (kilowatt-hour) and below sa lifeliners na palugit, so they will now be included. Those who haven’t paid [their bills] will receive their disconnection notice kasi ‘yong palugit hanggang end of March lang for the lifeliners,” ani Zaldarriaga.

Sa kabila nito ay handa naman aniya ang Meralco na tulungan ang kanilang mga kostumer upang makapagbayad ng nagamit na kuryente.

“Iyong palugit kasi wala na so the arrears become already due and deman­dable. Having said that, mayroon naman kaming puwedeng gawin na makakatulong sa kanila at ang importante lang ay maki­pag-usap sila sa amin,” sambit ni Zaldarriaga. (Issa Santiago)