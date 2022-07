Putol-putol na credit card nagamit pa sa ‘scam’

Hindi ko lubos-akalain na sobrang makapangyarihan pala ang credit card ng Bank of the Philippines Islands (BPI)! Bakit ika ninyo?

Medyo kakaiba ang insidenteng ito, talagang nakaka-bobo.

Mantakin ninyo, putol-putol na sa tatlong bahagi ay nagawa pang magamit ng sindikato sa pagbili ng mga electronic gadget ng walang kahirap-hirap at walang pananagutan sa BPI at maging sa mga otoridad!

Nangyari ang ganitong kagila-gilalas na insidente noong Pebrero kung saan itong biktimang si ‘Joppy’ (di tunay na pangalan), 28-taon gulang, ay nag-upgrade ng kanyang credit card. Noong dumating ang kanyang bagong credit card, ito at agad niyang inactivate habang ginupit naman sa tatlo ang luma sabay tapon sa basurahan. Ito ay dahil na rin sa payo ng kanyang banko na di puedeng pagsabayin na aktibo ang luma at bagong credit card.

Laking gulat na lamang ni Joppy na matapos ang humigit kumulang sa isang araw, siya ay nakatanggap ng SMS mula sa banko na nagsasabing ang kanyang lumang card (na ginupit-gupit at itinapon sa basurahan) ay ginamit sa pagbili sa Xiaomi store sa Uptown, BGC!

Agad tinawagan ni Joppy ang kanyang banko upang ipaalam na hindi siya ang gumamit ng lumang card na kanya nang pinutol-putol at itinapon sa basurahan. Agad naman naharang ng banko ang transaksyon sa Xiaomi at itinala sa kanilang logbook para sa paghahain ng dispute.

Subalit sinabihan si Joppy ng kanyang banko na mayroon pang ibang mga lumusot na transaksyon na di nila naharang.

Kinontak din ng biktima ang tindahan na tumanggap ng putol-putol na credit card at inamin na may nagpunta umano sa kanila na kaparehong pangalan ng biktima na nagpresinta pa ng “katibayan ng kakikilanlan” (proof of identify) o ID.

Tinanong ni Joppy ang tindahan kung kaugalian na nila na tumanggap ng credit card na punit-punit na. “Opo, as long as mayroong proof of identity na ipiprisinta,” ayon umano sa sales lady na siyang tumanggap ng punit-punit na credit card.

Matapos ang kanyang pakikipag-usap sa Xiaomi, tumanggap pa ng sunod-sunod na SMS ang biktima na nagsasabing ang kanyang lumang card ay ginagamit sa muling pamimili ng mamahaling gadget sa Power Mac Center sa Uptown Mall. Subalit ang mga transaksyon na ito ay hindi na nakalusot dahil sa alarmang ibinigay ng biktima sa banko.

Bagamat naghain ng report sa pulisya ang biktima ukol sa ilegal na paggamit ng kanyang luma at punit-punit na credit card, tumanggi ang BPI na isauli ang pera ni Joppy na kanilang mabilis na kinaltas sa account ng huli dahil ito daw umano ay kinokonsidera nilang isang “valid transaction”.

Obvious sa pangyayaring ito na di na nag-imbestiga ang BPI kung ang gumamit nga ng punit-punit at lumang credit card ay ang totoong may-ari nito o mga miyembro ng sindikato na naglipana. Mayroong mga CCTV ang halos lahat ng tindahan at ito ay inamin umano ng Xiaomi sa biktima nang sila ay tanungin nito.

Akala ko pa naman itong BPI ay isa sa pinaka istrikto dahil magbukas ka lang ng account dito ay katakot-takot na ang hinihinging requirement, kasama na ang litrato at ilang klaseng government-issued ID.

Ako ay depositor ng bankong ito pero di ako manghihinayang na alisin ang ating maliit na ipon kung wala naman pala itong proteksyon na maibibigay sa kanilang customer gaya ni Joppy.

Automatic na kinaltas sa ipon ng kaawa-awang batang biktima ang halaga na pinakinabangan ng mga kawatan.

Susubukan natin idulog sa Bangko Sentral ng Pilipinas at National Bureau of Investigation ang insidenteng ito upang papanagutin ang dapat managot.