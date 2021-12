Putaheng Pinoy bumida sa Swiss food festival

Bumida ang iba’t ibang pagkaing Pili­pino sa tatlong-araw na Fernweh Festival na gi­nanap sa Kursaal, Swit­zerland nitong Oktubre 28 hanggang 31.

Ang taunang food festival ay pangka­raniwang ginaganap tuwing sasapit ang taglagas at karaniwang sinasalihan ng mga pri­vate sector exhibitor. Ngayong taon, iniba ang tema kung saan inimbitahan ang bawat embahada na ibida ang kani-kanilang kultura.

Tinawag na “A Feast for the Senses” ang Philippine Food Fest kung saan ibinida ang mga putaheng Pinoy, kabilang ang lechon, sinigang at kilawin na niluto nina Chef Fabio Toffolon at Chef Do­mingo Domingo.

Pinatikim nina Tof­folon at Domingo sa mga Swiss at iba pang bisita ang mga pagkain na pang-fine dining hanggang pang-street food. Para sa fine dining, dalawang res­taurant ang nakibaha­gi: ang Zum Äusseren Stand at Mille Sens.

Bukod sa mga nabanggit na pagkain, tampok din sa Fernweh ang adobo, dinuguan, okoy, turon, puto bung­bong na binudburan ng champorado, langka, at pandan. May sorbe­tes din na mango, ube at cheese-flavored at gawa ni Chef Wayne, asawa ng Commercial counsellor.

Pinatikim sa mga bisita ang kakanin, sago at gulaman, buko juice at lugaw na niluto ng embassy staff. Hindi rin nawala ang pork chicharon, Pinoy style hotdogs, Pinoy barbe­cue, lumpia, turon at mango cheese na may dried mangos galing sa Department of Agricul­ture.

Nang matapos ang kainan, sinilbihan na­man ng kapeng barako ang mga bisita.

Ang Pilipinas ang isa sa mga naging most visited Fernweh venue. May 325 katao na bu­misita sa Philippine events, kabilang ang 65% na mga Swiss o ibang dayuhan at 35% mga Pilipino. (Juliet de Loza-Cudia)