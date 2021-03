Puta sa Ikatlong Abenida: Mapangahas, makabuluhang sining

Kung mapapagawi ka sa Bonifacio Global City at masisilip ang Art Verite Gallery, tiyak ikaw ay mamangha at magigitla sa makabuluhan at mapangahas na mga obrang sining biswal na likha ni Max Balatbat.

Matutunghayan hanggang sa Marso 12 ang kanyang solo exhibit na pinamagatang “Puta Sa Ikatlong Abenida.”

Sa isang panayam, ipinaliwanag ni Ginoong Balatbat tungkol sa kanyang mga likjang sining biswal: “Gusto ko ipakita ‘yung ibang anggulo ng lugar at mga tao. ‘Yung positibong side naman kasi sawa na kaming katakutan, pandirihan, pagkatuwaan, paglaruan. Gusto ko lang ikwento ang mga dahilan kung bakit sila nag-exist, kung bakit sila naging mga puta at bugaw, kung bakit nananatili ang ganitong kalalaran.”

Ang paghahanda para sa solo exhibit ay tumagal ng halos isang taon habang ang pagbubuo at pagpapatupad sa exhibit ay nangailangan ng dalawa hanggang tatlong buwan.

Kwento ni Max: “Hindi ito figment of my imagination lang. Mahabang proseso ang inilaan ko sa pagsasaliksik. Talagang nakipagkwentuhan ako sa mga inspirasyon ko. Pagmamasid, para unawain at maunawa tapos magsusulat pa ako kaya. Yung buong pinagdaanan ko, made me see them in a different light.”

Ang exhibit ay binubuo ng walong paintings na pinamagatang: “P*ta Reyna,” “Slut Machine,” at “Belyas portrait 001-006.” Ang kanyang medium na ginamit para sa ehibit na ito ay acrylic skin on acrylic.

Paglalahad niya pa sa panayam: “Acrylic paint gamit ko, pero non-trad. Pinapatuyo ko mga pintura mga five to seven days then nagmumukha siyang mga tela. Tapos inilalapat ko siya sa pinatuyong pintura ulit na nagsilbing canvas ko gamit ang pandikit na pintura pa rin!”

Ang gustong ipunto ni Balatbat sa kanyang exhibit ay: “Mahalaga ang buhay nila. Meron pa rin silang dignidad. Lumalaban sila hamon ng buhay kaya lang nakakalungkot at mahirap lunukin na para mabuhay sila, katawan nila ang kanilang ibinebenta. Na para ang hapag kainan nila ay magkalaman, hindi sila nag-dadalawang isip magbenta ng laman.”

Isang tula ang isinulat ni Max Balatbat tungkol sa kanyang exhibit. Ang ilang bahagi nito:

Bata ang dumiskarte diyan ay madali madilim dyan at lasing na ang mga naghahari “jakol bente ,chupa trenta” ang alok natawa ako sa narinig at napalunok.

Karamihan sa atin sila ay ikinukutya mga babaeng bayaran wala daw kwenta mga yan.Ang tanong ko lang palagi sa aking isipan sino ba ang may kwenta mga kagaya mong nagmamalinis pero walang kunsensya? Dahan dahan lang sa panlalait baka ikaw mismo kagaya ng puta na nababanggit gusto ko lang sayo ipaalam kung gaano kalaki ang puso nila hindi mo lang alam mga babaeng bayaran sa lansangan mga naging bida sa aking kaisipanoo nga simple lang sila patol sa barya pero sana bukas matauhan ka na makita ang positibong inspirasyon mula sa buhay nila.

Ang ‘Puta sa Ikatlong Abenida’ mo makikita ang solo exhibit ni Max Balatbat ay matutunghayan sa Art Verite Gallery, 2C-05 Shops, sa Serendra Bonifacio Global, Taguig City. Bukas ang gallery mula Lunes hanggang Linggo, 11am-9pm.