‘Pussy’ ni Angelica sobrang saya

Mukha bang in-love muli si Angelica Panganiban?

Wala naman siyang give-away na sagot na inlab-inlaban siya ngayon. Nagkaroon kasi ng ‘birthday special’ si Angelica sa kanyang online show kunsaan, nagkaroon ng chance na magtanong sa kanya ang malalapit niyang kaibigan.

Sa tanong ni John Prats kung kumusta ang puso niya, sinagot niya ito na, “Kalmado naman.”

Sa nagtanong kung masaya ba ang puso niya, safe naman ang sagot niya na palagi naman itong masaya at may nagpapasaya nga raw, ang kanyang pusa na si Cindy.

Sey pa niya, “Kapag masaya ang pussy, masaya ang puso! Hahaha!”

Ang medyo give-away sa sagot ni Angelica ay nang tila madulas ito na “meron na ko sa local” na sagot sa tanong, actor ba itong muli?

At sa nadiskubre raw niya sa sarili ngayong pandemic. Na kaya pa raw pala niyang magtiwala.

“Malaking-malaking discovery na kaya ko pa palang magtiwala. Kaya ko namang maging masaya on my own, pero sa maraming aspeto, natakot na kong magtiwala at magbigay. Pero slowly, lalong-lalo na noong pandemic, naramdaman ko na mas naging in-touch ako sa mga kaibigan ko, sa pamilya ko. Mas madalas akong mangamusta, mas madalas akong tumawag. And kaya mo pa palang mag-open-up kahit na natatakot kang baka masaktan ka, baka masayang ang pinaghirapan mong happiness kapag in-open mo yung sarili mo sa mga tao.

“Yun talaga ang major fear. Same feeling kaya alam mo na ang ending. Hindi ka makakatulong sa growth mo kasi, mabubuhay ka na lang sa fear.”

At sa lahat ng bumati at nagtanong sa kanya, ang isa sa matalik na kaibigan na si Glaiza de Castro ang talagang tila nakapagpabuko na may “someone” na nga ang actress ngayon.

Masayang sabi ni Glaiza, “Ngayon, hindi ka na mahihirapan dahil may nagki-care sa‘yo. Basta! Yun na yun. Masaya ko para sa ‘yo, amiga.”

Masaya naman ang netizens kung sakali at may natagpuan na ngang bagong pag-ibig si Angelica dahil deserve naman daw nitong maging masayang muli sa love department.