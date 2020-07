Puso, di lang utak ang gamitin sa kaso ng ABS-CBN

Marami ang hindi makapaniwala sa sinapit ng higanteng network na ABS-CBN.

Walang Pilipino, bata man o matanda, sa buong panig ng bansa, ang hindi nakakakilala sa nasabing estasyon. Maging mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa ay up-to-date ang kaalaman sa mga pangyayari sa Pilipinas at showbiz dahil sa The Filipino Channel na hatid ng ABS-CBN.

Naging bahagi na ng pang-araw-araw na buhay ng mga Pinoy ang ABS-CBN, kasama ng iba pang estasyon.

Mula paggising sa umaga, bubuksan ang tv o radyo upang makinig ng balita. Pagdating ng tanghali at hapon ay mga programang pang-aliw at sa gabi ay balita ulit at mga subaybaying programang kinawilihan ng marami tulad ng Ang Probinsyano.

Ganyan ang schedule ng marami sa normal na panahon. ‘Pag panahon naman ng kalamidad – bagyo, baha at lindol – ABS-CBN pa rin ang nagsisilbing tagapaghatid balita. Nabibigyan ng warning ang mga mamamayan sa liblib na lugar upang paghandaan ang paparating na sakuna, gamit ang malawak na signal ng kanilang estasyon.

Ang ABS-CBN at GMA 7 ang dalawang dominanteng estasyon sa bansa na nagbibigay serbisyo sa milyon-milyong mga Pilipino. Subalit maraming mga lugar sa Pilipinas ang sinasabing tanging ABS-CBN lamang ang malinaw ang sagap na kanilang napapanood o napapakinggan.

Kaya’t maraming tagapakinig at manonood ang nalungkot nung tuldukan ng komite ng House of Representatives ang paggawad ng panibagong prangkisa sa ABS-CBN upang patuloy na makapag-ere ng programa sa radio at telebisyon.

Maraming tagapagmasid ang nalungkot na sa kainitan ng pandemyang dulot ng Covid-19, mas piniling isara ang isang kumpanyang boluntaryong tumutulong sa mga komunidad na nangangailangan ng ayuda.

Ngayong halos maubos ang pera ng pamahalaan dahil sa mga gastusin sa pangangailangan ng mga tao at ekonomiya bunsod ng pandemya, bakit piniling isara ang kumpanyang nagbabayad ng bilyong pisong buwis sa pamahalaan kada taon?

Ngayong nanganganib na umabot sa 8 milyong Pilipino ang mawawalan ng trabaho dahil sa epekto ng pandemya sa mga negosyo, at saka nagdesisyong idagdag pa sa lumolobong numero ang 11,000 taong may hanapbuhay dahil sa ABS-CBN.

Sa panahon ng pandemyang maraming kumpanya at negosyo ang nalulugi at sabay-sabay na nagsasara, heto ang isang kumpanyang matatag, hindi nangangailangan ng ayuda mula sa pamahalaan, ang napagkaisahang isara at ipatigil sa operasyon.

Kung may iba pang pagkakamali ang higanteng network, naniniwala ako na may katumbas na parusa iyan sa mga umiiral na batas. Subalit hindi naman siguro ang agarang pagpapasara nito. Dahil kung iyan ang paiiraling parusa sa lahat ng kumpanya sa Pilipinas na nagkamali, masisimot ang lahat ng negosyo sa bansa.

Sinuri ng mga ahensya ng pamahalaan ang kumpanya at walang nasabing pagkukulang na nagawa. Kung ano pa man ang nasisilip na kamalian, pagmultahin o sampahan ng kaso at hayaang gumulong ang proseso.

Subalit para patawan ng “death penalty” ang isang produktibo at matatag na kumpanya, sa gitna ng pandemya at krisis sa ekonomiya, ay masyadong mabagsik na kaparusahang ramdam ng maraming Pilipino ang latay.

Pagtutulungan ng lahat ang hinihingi upang malampasan ang krisis. Malinaw na naging katuwang ng pamahalaan ang network sa oras ng kagipitan at sa pagbibigay ng napapanahon at mabilis na impormasyon sa mga tao.

Sabi nga ng asawa kong si Vilma, hindi lang utak ang kailangang mangibabaw sa paggawa ng desisyon, lalo’t kung maraming tao ang maaapektuhan. Kailangang gamitan rin ng puso. Puso at pang-unawa ang hinihingi ng kasalukuyang panahon mula sa ating mga lider, para sa kapakanan ng mas nakararami.