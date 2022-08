Puslit na yosi, noodles nasabat sa Zambo, 5 arestado

Nasabat ng magkasanib na puwersa ng pulisya at Bureau of Customs (BOC) ang mahigit sa P1 milyong halaga ng puslit na sigarilyo at noodles sa isinagawang anti-smuggling operation sa Zamboanga City noong Sabado.

Naharang ng mga operatiba ng Area Police Command-Western Mindanao at BOC ang kargamento malapit sa Manalipa Island sa Zamboanga City bandang alas-9:30 ng umaga noong Sabado.

Ayon kay operations chief Police Colonel Richard Verceles dinakip din ang limang tripulante na lulan ng bangkang de motor na sina Nurhasi Jibal Said, 52-anyos; Julkipli Lamalan, 43; Tony Dahi, 32; Anam Dammang Said, 53; at Lijon Salad Albani.

Nakumpiska sa mga ito ang karga nilang 30 master case ng Cannon cigarettes na nagkakahalaga ng P1,050,000 at 13 kahon ng assorted noodles na may halagang P25,500 nang mabigo ang mga ito na magpakita ng kaukulang dokumento.

Sinabi ni Verceles na nagpa-patrol sila sa lugar nang maispatan nila ang bangka na markado ng FB Reana at lulan ng limang tripulante.

Galing aniya ang kontrabando sa Jolo, Sulu at dadalhin sa Mabuhay, Zamboanga Sibugay.