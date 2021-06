Pusa pinauwi ng Pilipinas

Gumawa ng kasaysayan ang isang pusa dahil kauna-unahan siyang alagang hayop na nai-repatriate sa Pilipinas bunsod ng coronavirus pandemic.

Magkasamang nakauwi sa Pilipinas ang OFW na si Karen Vinalay at alaga niyang si “Jon Snow White”.

Sumulat si Vinalay kay Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin matapos tanggihan ng Philippine Embassy sa Myanmar ang request niyang maisama ang alaga sa repatriation ng mga OFW.

Noong Mayo 29, 2021 sakay ng Philippine Airlines flight, lumapag sa Pilipinas si Vinalay kasama ang kanyang pusa at 54 pang Pilipino na nagmula sa Myanmar, Cambodia at Thailand. (IS)

Hi @teddyboylocsin, I’d like to ask help all the way from Myanmar. #ofw 😭 🙏🏽 #pinoy pic.twitter.com/YruNzQEe32

— Vinalay (@kvinalay) May 10, 2021