Puro praktis! 2 senador binira pangungulelat ng PH sa Asya

KINUWESTIYON ng dalawang senador kung bakit nahuhuli ang Pilipinas sa vaccination program.

“Nakakailang araw na tayong kaka-practice pero wala pa rin ‘yong bakuna and they can’t give us a de­finite date when it is comin­g,” pahayag ni Senador Nancy Binay sa pana­yam sa ANC kahapon.

“The mere fact na we only have term sheets at the moment, wala pa ta­yong supply agreement na pinipirmahan, the delivery of the vaccine will always be a question. At this point ang sigurado lang ay hindi sigurado kung kailan dadating ‘yong bakuna,” dagdag pa nito.

Ganito rin ang hirit ni Senate Minority Leader Franklin Drilon dahil nahuhuli ang Pilipinas sa ilang bansa sa Southeast Asia pagdating sa CO­VID-19 vaccination plan.

Ayon kay Drilon, anim sa 10 bansa sa Southeast Asia ang nagsimula na ng kanilang vaccination program habang ang Pilipinas ay aligaga pa sa pagkuha ng suplay.

“Many are baffled by our situation. Out of the 10 countries in Southeast Asian, six have already started ino­culating their citizens,” pahayag ni Drilon sa sesyon sa Senado noong Miyerkoles. (Dindo Matining)