Puro hubaran, lampungan: ‘Init’ ni Yam bawal sa mga bata

SPG o Strong Parental Guidance nga ang rating na ibinigay sa ‘Init Sa Magdamag’ nina Yam Concepcion, Gerald Anderson, JM de Guzman.

Meaning, hindi nga dapat ipapanood sa mga bata ang teleseryeng ito, kaya hiling nila, sana ay matulog na ang mga bagets kapag oras na ng ‘Init Sa Magdamag’.

Kunsabagay, sa teaser pa lang, kitang-kita na hindi nga ito pambata. Bukod sa maalab na halikan nina Yam, Gerald, o JM, Yam, may mga mapanuksong eksena rin, tulad nga nang pagtapat ng ari ni Gerald (suot ang boxer briefs) sa mismong mukha ni Yam.

At hindi nagpakabog si JM, dahil may shower scene rin siya, at tinakpan lang ng salamin, o nilabuan ang salamin na nakatapat sa kanyang puwet.

Well, inaasahan naman `yon ng mga direktor, at sabi nga nila, mas marami pang pasabog, o maiinit na eksena ang mapapanood sa kanila.

“Marami pang mga scene na mainit, lalo na sa first week. Kasi nandun naka-focus ‘yon. Pero hindi siya basta scene na ganun lang, may reason, mag-asawa sila.

“Hindi siya ginawa para magpa-(libog), may reason kung bakit siya ginawa, because of love,” sabi ni Direk Raymond Ocampo.

Well… (Dondon Sermino)