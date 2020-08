Puregold- Lucio Co bagsak kita sa liquor ban

Bagsak ang negosyo sa alak ni Lucio Co ng Puregold dahil sa liquor ban na ipinatupad sa maraming bahagi ng bansa simula nang mag-lockdown dahil sa COVID-19 pandemic.

Sa pahayag sa Philippine Stock Exchange, sinabi ng Cosco Capital Inc. ni Co na 29% ang binaba ng benta nito ng alak na P3.2 bilyon lamang inabot nung first half ng taon, kumpara sa P4.5 bilyon nung first half ng 2019.

Ang negosyo ni Co sa alak ay napapaloob sa Montosco Inc., Meritus Prime Distributors Inc. at Premier Wine & Spirits Inc.

Ang brandy na Alfonso, Alfonso Light, Excelente ay napapailalim sa Montosco at ito rin ang namamahala sa distribution ng Tequila na Patron at Johnnie Walker at Jack Daniels na whiskey. Ang Meritus Prime naman ang distributor ng Fundador at Fundador light na brandy at Jim Beam at Glenfiddich na whiskey. Sa Premier Wine & Spirits naman ang tequila na Jose Cuervo, ang Absolut vodka, ang Martel cognac, at ang Bushmills at Chivas Regal na whiskey. Ito rin ang distributor ng Jagermeister at Red Bull.

Ayon sa Cosco Capital, bumagsak sa 1.2 milyong case ng alak lamang ang nabenta nito nung first half ng taong ito kumpara sa 1.6 milyong case na nabenta nung first half ng 2019.

Gayunpaman, tumubo pa rin ang negosyo sa alak ng P422.9 milyon nung first half ng taon mas mababa kaysa sa P457.4 milyong net income nito nung first half ng 2019. Nasa P738 milyon ang net income ng negosyo sa alak ng Cosco Capital nung first half ng 2018 pero bumagsak ito nang nagpataw ng mas mataas na buwis sa alak ang administrasyong Duterte. (Eileen Mencias)