PUP namudmod ng VCO alcohol

Tagumpay ang Polytechnic University of the Phili­ppines (PUP) na makagawa ng ethyl alcohol na may Virgin Coconut Oil (VCO) para makatulong sa paglaban kontra sa COVID-19 pandemic.

Sa Facebook post ng PUP, ibinalita nito na higit 2,600 litro ng VCO alcohol ang kanilang naipaahagi sa mga miyembro ng school community at 24 na barangay.

Nitong Marso sinimulan ng PUP-Research Institute for Science and Technology (RIST) ang produksyon ng ethyl alcohol na may VCO sa tulong ng pondo mula sa Commission on Higher Education (CHED) na nagkakahalaga ng P4.9 milyong piso.

Inaasahan naman nasa Mayo ay makagagawa ang RIST ng 12,000 litro ng alcohol.