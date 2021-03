PUP gagawa ng 12K litrong VCO alcohol

Bilang ambag sa pakikipaglaban kontra sa coronavirus, pinaplano ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas (PUP) na lumikha ng 12,000 litro ng ethyl alcohol.

Ayon sa unibersidad, “As part of its continued response against COVID-19, the Polytechnic University of the Philippines (PUP), through its Institute for Science and Technology Research (ISTR), started the initial production of ethyl alcohol with Virgin Coconut Oil (VCO) on March 8, 2021 at the new Engineering Science and Research Laboratory (ESCR).”

Inaasahan umano na mapakikinabangan ito ng PUP community, 24 barangay, limang ospital, at dalawang istasyon ng pulisya.

Noong Marso 8, sinimulan ng PUP ISTR ang paunang produksyon ng ethyl alcohol na may virgin coconut oil (VCO), na mayroong anti-viral properties.

Naisagawa ang nasabing proyekto matapos makatanggap ang unibersidad ng P4.9 milyong pondo mula sa Commission on Higher Education.

“With a total of 4.9 million pesos funding from the Commission on Higher Education (CHED), the ISTR, led by Dr. Armin S. Coronado, expects to produce 200 liters of alcohol for the initial production to ramp up to 12, 000 liters by May 2021,” pahayag pa ng PUP.

Unang gumawa ang PUP-ISTR ng alcohol noong 2020 bilang tugon sa kakulangan ng disinfectant sa bansa habang may pandemya.

Ayon pa kay Coronado, dinagdag nito ang pormula sa gagawing alcohol at dinagdagan ng virgin coconut oil dahil sa anti-viral properties nito.

Magpapatuloy umano hanggang sa Mayo ang gagawing inisyal na produksyon. (Riley Cea)